Mogelijk lager waterpeil rond Nyrstar 07 augustus 2018

De Vlaamse Waterweg heeft het zinkbedrijf Nyrstar opdracht gegeven om de sluizen ter hoogte van vijver Geitenberg en De Lac voort dicht te zetten. De aanleiding is de aanhoudende droogte. Deze maatregel is nodig om een gezond waterpeil en bijgevolg scheepvaart te verzekeren op het kanaal Bocholt-Herentals. Het dichtzetten van de sluizen leidt mogelijk tot een tijdelijk lager waterniveau in de aanpalende vijvers en beken. (EJM)