Midwinterconcert met Martine Dams

Koninklijke Harmonie De Toekomst speelt op zaterdag 6 januari haar midwinterconcert. Het concert gaat door in vrijetijdscentrum De Kruierie (Bevrijdingsstraat 1). Harmonie De Toekomst krijg daarbij de vocale steun van Martine Dams. De Geelse zangeres beheerst verschillende muziekgenres: jazz, musical, bigband, klassiek en kleinkunst. Het concert vangt aan om 20 uur. Kaarten in voorverkoop aan 5 euro kunnen gereserveerd worden in VC De Kruierie, aan de kassa kosten een inkomticket 8 euro. (EJM)