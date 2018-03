Middeleeuws slagveld tot leven gebracht met Playmobil 05 maart 2018

02u27 0 Balen Het derde Playmobil-feest in sporthal De Bleukens was weer een voltreffer. Leden van de vzw Connect to Smile uit België, Nederland, Duitsland en Luxemburg bouwden 18 diorama's, Playmobil-creaties die de monden van de toeschouwers deden openvallen.

Dé blikvanger van het Playmobil-feest was ongetwijfeld de diorama Rescue Of The Baron's Son van Jonathan en Frank Van Hoeve, Wim Vinckier en Henry Scan. Het kunstwerk van 100 vierkante meters toonde hoge burchten en honderden ruiters en soldaten die in een hevige strijd verwikkeld waren. "Maar ook andere taferelen gooiden hoge ogen. Atlantica en Sea World toonden de wereld in de zee en in dolfinaria. Het draaiend reuzenrad en de bewegende trapeze van The Circus Is Coming To Town waren ook fantastisch", zegt organisator Dirk Coesemans.





Het echtpaar Arno en Ingrid Vermolen uit het Nederlandse Tilburg waren vorig jaar op huwelijksreis in Las Vegas en vonden daar de inspiratie voor hun diorama. Zij bouwden appartementsgebouwen tot wel tien verdiepingen hoog, met onderaan een casino, tot in het kleinste detail. Een hotel kon zelfs vanop afstand gedraaid en verlicht worden. "We werkten er een jaar aan. Het zoekwerk naar de juiste onderdelen duurde langer dan de bouw zelf, maar het is de moeite geweest", lacht Arno trots. (EJM)