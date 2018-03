Met man en macht zwerfvuil te lijf 26 maart 2018

Een 50-tal verenigingen, scholen en groepjes buren hebben het voorbije weekend massaal zwerfvuil geruimd. In alle Balense gehuchten gingen de vrijwilligers aan de slag met als resultaat een massa gevulde vuilniszakken die verzameld werd in grote containers aan de Nagelsberg nabij sportcomplex Bleukens.





De vrijwilligers die dat wensten werden in de cafetaria van de sporthal getrakteerd op een drankje. In Wezel nam Stefan 'Flip' Roelants als nieuwe voorzitter van Buurtwerk Wezel een groep vrijwilligers op sleeptouw. Wiet Van Hout gaf als jongerenlid van Aero Club Keiheuvel het goede voorbeeld en ruimde met een groep van tien volwassenen en jongeren de omgeving van vliegveld Keiheuvel en bijhorende camping. Zwerfvuilruimers in Gerheide getuigden dat er in de buurt hardnekkig op steeds dezelfde plaats afval gedumpt wordt. Sommige onder hen ruimden vorige week op dezelfde plaats in Gerheide al zwerfvuil. De verenigingen die hun medewerking verleenden aan de zwerfvuilactie ontvangen van de gemeentelijke milieuraad cadeaubonnen of een vergoeding waarmee hun clubkas gespijsd wordt. (EJM)