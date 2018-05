Man voor rechter: "Boete? Ik heb al verlof moeten nemen om hier te staan" 30 mei 2018

02u51 0

De 33-jarige Joachim J.-P. uit Balen moest zich voor de correctionele rechtbank in Turnhout verantwoorden voor verboden wapenbezit. Tijdens een huiszoeking bij de man troffen agenten een uitschuifbare matrak aan.





"Hij had de telescopische wapenstok gekocht op een beurs in Duitsland", vertelt openbaar aanklager Elke Van Bladel. "Hij wist dat het een verboden wapen was." De aanklager vorderde een geldboete en een verbeurdverklaring van het wapen. De beklaagde benadrukt dat hij de wapenstok nooit ergens mee naar toe nam. "Die lag gewoon thuis. Ik nam het nooit mee naar buiten. Mijn wagen wordt regelmatig gecontroleerd door de politie, en nooit had ik het wapen bij me. Een boete zie ik niet zitten. Dit heeft me al genoeg geld gekost. Ik heb speciaal verlof moeten pakken om naar deze rechtszaak te komen."





Vonnis op 26 juni. (JVN)