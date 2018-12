Man staat terecht voor twee weedplanten op zijn terras Kristof Baelus

03 december 2018

13u16 1 Balen William W. moest zich verantwoorden bij de rechtbank van Turnhout voor het bezit van verdovende middelen en voor het kweken van twee cannabisplanten in zijn woning.

Bij een controle werd de politie binnengelaten in de woning van de man door zijn schoonbroer. De agenten roken meteen een indringende cannabisgeur in de woning. Ze vonden enkele zakjes cannabis en twee planten op het terras. Een van de planten was reeds geoogst, de andere was klaar om geoogst te worden.

“Mijn cliënt heeft voor het eerst planten gezet en is in behandeling voor zijn drugsprobleem”, aldus zijn raadsman. “Hij heeft cannabis in zijn bezit maar is nooit van plan geweest ze te verkopen.”

Het OM vorderde een straf met probatievoorwaarden. Vonnis op 7 januari.