Man rijdt 52 km/uur te snel huiswaarts Kristof Baelus

20 december 2018

12u28 2 Balen Dries B. moest zich voor de rechtbank verantwoorden voor een grote snelheidsovertreding van maar liefst 52 km/uur.

De man verdedigde zich door te vertellen dat hij onderweg was naar zijn kantoor. Hij kreeg telefoon van zijn vrouw dat zij een bloeding had. “Ik keerde meteen rechtsom en repte me weer naar huis”, alsdus de man. “Ik weet dat ik in fout was”. Zijn raadsman vraagt een milde straf daar hij zijn wagen nodig heeft om te kunnen werken. Vonnis volgt op 17 januari.