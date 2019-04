Man ontkent overval op frituur: “Ik ben er wel voorbij gewandeld met een zak cannabis” Toon Verheijen

01 april 2019

15u15 0 Balen Een man uit Balen riskeert een celstraf van twintig maanden voor een overval op De Frituur op het Kerkplein in Olmen. De man ontkent.

Het gerecht verdenkt Jeffrey D. uit Balen ervan om op 9 december 2017 een gewapende overval te hebben gepleegd op de frituur. Twee mannen stapten die dag de frituu binnen en bedreigden de uitbater met een pistool. Ze konden zo’n 600 euro buitmaken. De speurders kwamen bij Jeffrey D. uit omdat een getuige de nummerplaat van de wagen had genoteerd. Vliegen het parket zijn er voldoende aanwijzingen dat D. betrokken was. “Zijn gsm was die avond in de buurt van de frituur. Hij had een derde ook al gevraagd om hem een vals alibi te geven”, zegt openbaar aanklaagster Veerle Van Gorp. “Bovendien draagt op de bewakingsbeelden een van de daders schoenen die sterk gelijken op die van de verdachte.”

Jeffrey D. ontkent elke betrokkenheid al geeft hij wel toe dat hij er in de buurt was. “Hij stond met een zak cannabis aan de kerk”, zegt advocaat Manuel Huygaerts. “Mijn cliënt is de frituur voorbij gewandeld en is weggereden omdat hij dacht dat iemand hem gezien had. De schoenen? Die worden door veel mensen gedragen.” Vonnis op 29 april.