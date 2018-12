Man krijgt toch dagvaarding na aanvaarding van straf Kristof Baelus

20 december 2018

12u05 2 Balen Voor het rijden onder invloed van alcohol in januari 2018 kreeg de 55-jarige Guiliano M. uit Balen een rijverbod en een boete. Gezien de man het niet breed had op dat moment zou hij de boete met gespreide betaling voldoen. Toch kreeg de man een extra dagvaarding in de bus voor dezelfde feiten.

“Mijn cliënt zou de boete voldoen mits afbetaling, hierdoor heeft zij reeds zijn straf voldaan. In januari kreeg hij dan een dagvaarding, alvorens hij het laatste deel moest afbetalen”, zegt zijn raadsman. De man zelf betwist de feiten niet maar meent wel dat hij reeds gestraft is hiervoor en dat de dagvaarding dus zeker niet op zijn plaats is. De rechter buigt zich over de zaak en spreekt een vonnis uit op 17 januari.