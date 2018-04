Man (27) komt om na klap tegen verlichtingspaal 09 april 2018

02u44 0 Balen In de Wiekstraat gebeurde gisteren een dodelijk ongeval waarbij de 27-jarige Toon Vanhoof uit Balen om het leven kwam. Hij botste met zijn bestelwagen tegen een verlichtingspaal, die daarna op de wagen belandde. Zijn passagier bleef ongedeerd.

Het ongeval vond omstreeks 18.15 uur plaats in de Wiekstraat. Om een nog onbekende reden botste de bestelwagen tegen een elektriciteits- en verlichtingspaal. Wellicht is de wagen eerst gekanteld, waarna de paal op de wagen belandde. "We kregen een oproep voor een bestuurder die onder een voertuig gekneld zat", vertelt Eddy Goossens van brandweerzone Kempen. "In eerste instantie hebben we de wagen opgetild om bijkomende verwondingen te vermijden. De MUG-arts die ter plaatse kwam, stelde helaas onmiddellijk het overlijden van de bestuurder vast." Naast het slachtoffer was er nog een tweede inzittende - Y.T. "De passagier kon bevrijd worden en liep geen verwondingen op, maar was wel in shock. Het gaat om een vriend van het slachtoffer", aldus de lokale politie.





Toon Vanhoof was afkomstig uit Mol, maar woonde in Balen. Sinds enkele maanden werkte hij als kapper bij Brabants & Co in Balen. Volgens de lokale politie zaten Toon en zijn passagier op een feest en waren ze van plan enkele spullen te halen. De klap tegen de paal zorgde ervoor dat enkele woningen in de Wiekstraat zonder elektriciteit zaten. Medewerkers van Eandis kwamen ter plaatse om de schade te herstellen. (WDH/MVBO)