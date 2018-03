Lokale Helden vervangt Week van de Amateurkunsten 16 maart 2018

De Week van de Amateurkunsten, die voorzien was van 27 april tot 6 mei, gaat dit jaar niet door in Balen. Het evenement wordt vervangen door 'Lokale Helden', dat op zondag 29 april tussen 14 en 16 uur optreden tijdens de opening van het toeristisch seizoen en de Bosdag in recreatiedomein Keiheuvel.





De Lokale Helden worden gestalte gegeven door 150 Balense muzikanten. Harmonie Sinfonia, Koninklijke Harmonie De Toekomst, Koninklijke Maatschappij Sinte-Barbaragilde, Koninklijke Accordeonvereniging St. Rochus en zangkoor De Schalmei zullen de toeschouwers verwennen met muzikale hooogstandjes. Elke muziekgroep treedt apart op, waarna een apotheose volgt met alle groepen samen. (EJM)