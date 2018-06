Locaties WK-schermen 06 juni 2018

Horecazaken en verenigingen die tijdens het WK-voetbal grote schermen plaatsen kunnen dit melden aan het e-loket van de gemeente Balen. De lijst van die locaties wordt bekend gemaakt via de gemeentelijke communicatiekanalen.





Het overzicht is te bekijken op www.balen.be/rodeduivels. Meer informatie via de Infodienst - communicatie, op het nummer 014/74.40.30 of via info@ balen.be. (EJM)