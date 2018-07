Levend tafelvoetbal en gratis optredens 18 juli 2018

Ter gelegenheid van de nationale feestdag op zaterdag 21 juli biedt café Staminee in de Processiestraat 26 in Olmen een gevarieerd programma aan. Om 12.30 uur begint er een levend tafelvoetbalspel. De deelnemers nemen plaats in een groot met lucht opgeblazen voetbalspel. Vanaf 20 uur treden 2 livebands op: Apes en Purple Haze. De toegang is gratis. (EJM)