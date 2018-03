Lentewandeling bij OKRA Hulsen 23 maart 2018

Sportieve senioren kunnen op maandag 26 maart deelnemen aan de lentewandeling van de Seniorenraad. De wandeling vertrekt om 14 uur aan de parochiezaal in Hulsen (Ossenberg 14). Er kunnen 2 afstanden gewandeld worden: 3 en 6 kilometer. De wandelaars kunnen na de wandeling genieten van een tas koffie en enkele boterhammen aan 2 euro. Men kan ook in de zaal blijven om te kaarten of een babbeltje te doen. Vooraf inschrijven is verplicht, en dat kan in vrijetijdscentrum De Kruierie (Bevrijdingsstraat 1) of bij de seniorenverenigingen en de seniorenraad (tel. 014/74.40.50. (EJM)