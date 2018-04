Lentefestijn bij De Schakel 13 april 2018

De Vriendenkring van vzw De Schakel serveert op zondag 22 april lekkere schotels in de refter van 't Klepperke (GO-school Vlaamse Gemeenschap) in de Boudewijnlaan 15 in Balen.





Er kan lekker gegeten worden van 11.30 tot 15 uur en van 17 tot 19 uur. Vooraf inschrijven voor het lentefestijn in 't Klepperke is niet nodig.





De opbrengst is ten voordele van de werking van De Schakel. De Schakel is een erkende voorziening voor volwassenen met een verstandelijke beperking. (EJM)