Lekkere wafels met ijs in Den Travoo 12 april 2018

In dienstencentrum Den Travoo in de Veststraat 60 worden op maandag 16, woensdag 18 en vrijdag 20 april, telkens van 11 tot 15 uur lekkere wafels met ijs en/of slagroom geserveerd. Dienstencentrum Den Travoo richt zich naar werkzoekenden die hun kansen op de arbeidsmarkt willen vergroten. Dat kan aan de hand van groepsvormingen of individuele begeleiding. Op geregelde tijdstippen kan iedereen die het wenst aan gunstige prijzen gaan eten in Den Travoo.





Elke eerste maandag van de maand is er tussen 13.30 en 15.30 uur een infomoment. Er kan ook telefonisch een afspraak gemaakt worden via tel. 014/68.71.93. De ontmoetingsruimte is doorlopend open op maandag, woensdag en vrijdag van 11 tot 15 uur.





Vrijwilligers die een handje willen toesteken bij de activiteiten zijn altijd welkom. (EJM)