Lekker Actief verlengd wegens succes! Jean Eykmans

26 november 2018

Lekker Actief, het bewegingsproject voor 55-plussers, kent een groot succes. De gemeentelijke sportdienst, gesteund door de seniorenraad en meer in het bijzonder door Okra, mocht tien weken geleden 75 personen van minstens 55 jaar jong inschrijven. “Iedere maandagvoormiddag komt de groep naar sporthal Bleukens afgezakt voor krachtoefeningen en te wandelen. We startten met een gezondheids- en fitheidstest en eenieder kan op zijn of haar tempo de oefeningen en wandelingen afwerken.”, zegt sportpromotor Kevin Van Genechten.

Het was de bedoeling om de actie Lekker Actief na tien weken af te ronden. De geplande gezonde receptie met knabbelverse groenten, als afsluiter, ging door maar tegelijk werd een verlenging van de actie aangekondigd. Schepen voor senioren Mien Vanden Broek (CD&V): “Het enthousiasme bij de deelnemers én de opkomst iedere week is zo groot dat we besloten om Lekker Actief verder te zetten tot aan de zomervakantie. Iedere maandagvoormiddag vanaf 10 uur kunnen de 55-plussers dus terecht in sportcomplex Bleukens, ook die 55-plussers die totnutoe niet deelnamen.”

Wie nog wil inschrijven voor Lekker Actief kan terecht bij sportpromotor Kevin Van Genechten (sportcomplex Bleukens, Hoolsterberg 36), tel. 014/74.41.51.