Leerlingenvoordracht 23 februari 2018

02u50 0

Leerlingen van de Muziekschool van Balen en van het Balense filiaal van de Molse Academie voor Muziek en Woord slaan de handen in elkaar om er naar jaarlijkse traditie twee voorstellingen voor het grote publiek te brengen. De leerlingenvoordracht vindt plaats op zondag 25 februari van 10.30 tot 14.30 uur in vrijetijdscentrum De Kruierie (Bevrijdingsstraat 1). Tijdens het optreden brengen leerlingen van de Tekenacademie sfeervolle intermezzo's. De toegang is gratis. (EJM)