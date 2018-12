Leerkracht ‘wildlife’ stelt eerste boek voor Wouter Demuynck

23 december 2018

18u53 0 Balen Op zondag werd in de Olmense Zoo een eerste educatieve lezing georganiseerd. Niet enkel het educatief plan van de dierentuin deed men er uit de doeken, ook stelde Dorien Claes uit Herselt er haar eerste boek ‘Wildlife’ voor.

Dorien Claes geeft het vak ‘wildlife’ in de opleiding in het zevende jaar ‘medewerker dierenpark of opvangcentrum’ op Sint Jozef Geel. Die opleiding is redelijk uniek, want enkel nog één school in Melle is ook dit jaar ermee gestart. Het boek ‘Wildlife: evolutie, ecologie, gevangenschap en gedrag’ is volgens haar dan ook de eerste in zijn soort. “Ik heb alles zelf moeten schrijven, want in al die jaren dat ik het vak al geef heb ik er nog geen ander boek over gevonden”, vertelt Dorien Claes, die haar boek voor een ruim publiek schreef.

“Het boek gaat over alles omtrent het dierenrijk op zich en meer specifiek over wilde dieren in gevangenschap, wat de geschiedenis van dierentuinen is, hoe dat geëvolueerd is, de evolutie van zoogdieren... Het stuk dat ik belangrijk vind, is dat over ecologie en bedreigde diersoorten. Toen bijvoorbeeld die leeuwin in Planckendael ontsnapte, weekte dat een storm aan reacties los. Meestal waren die niet zo onderbouwd. Iedereen heeft uiteraard recht op zijn eigen mening, maar het is wel handig als men weet waarover men spreekt. Dat kun je die mensen uiteraard niet kwalijk nemen, want er is geen laagdrempelig Nederlandstalig boek daaromtrent. Mijn boek is daarom bedoeld als sensibilisering en educatie naar de gemiddelde mens toe, zonder al te veel vaktermen zodat het voor iedereen interessant blijft.”

Dat Dorien Claes haar boek in de Olmense Zoo voorstelde heeft een goede reden. Haar school werkt vaak samen met de dierentuin. Jaarlijks maken de leerlingen van het zevende jaar speelgoed voor de dieren tijdens een project.