Labo onderzoekt of brand aan Grees werk is van pyromaan 14 augustus 2018

02u40 0 Balen De politie is een onderzoek gestart naar de brand die zondagnamiddag een stuk heide en bos in de as heeft gelegd aan Grees in Balen. Het labo van de federale politie ging gisterenvoormiddag ter plaatse om de oorzaak te achterhalen.

Een stuk heide en bos van zo'n 2.000 vierkante meter ging zondag in vlammen op. Het vuur ontstond achteraan in de tuin van een woning waar wat houtafval opgeslagen was. Buurtbewoner Jurgen Mensch was getuige van de brand en verwittigde de brandweer. "We waren in de tuin en zagen rook opstijgen. Ik dacht eerst dat iemand aan het stoken was, maar dat bleek niet het geval te zijn", vertelt Jurgen Mensch die vier huizen verderop woont.





"In het begin was de brand kleinschalig, maar het vuur verspreidde zich razendsnel. Zelf blussen had geen zin meer. We hebben meteen de brandweer verwittigd. Op het moment dat de brandweer arriveerde, was het al vrij grootschalig."





Zowel een tuinberging als een chalet gingen mee in vlammen op. Omdat in Balen en omgeving al een tijd een pyromaan aan het werk is, wil de politie niets aan het toeval overlaten. "Het labo van de federale politie is maandagochtend ter plaatse gegaan. Zij zullen trachten om de precieze oorzaak te achterhalen. Pas dan weten we of er sprake is van kwaad opzet", klinkt het bij de lokale politie in Mol. De resultaten van het labo-onderzoek waren gisteren nog niet gekend. (JVN)