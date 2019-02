Laatste tickets Schemertocht Jean Eykmans

18 februari 2019

De Academies voor Muziek en Woord en Beeldende Kunsten en de vzw Muziekschool slaan op zaterdag 23 februari de handen in mekaar en organiseren de feestelijke Schemertocht door de Centrumstraten. Er gaan drie tochten door die alle vertrekken en aankomen aan vrijetijdscentrum De Kruierie in de Bevrijdingsstraat 1. De tocht met vertrek om 16.30 uur is reeds uitverkocht. De laatste tickets voor de tochten van 17 en 17.30 uur zijn nog te koop in VC De Kruierie aan 1 euro, en 0,50 euro voor kinderen tot en met 12 jaar.

De Schemertocht past in het kader van 10jaar VC De Kruierie en 20 jaar Tekenacademie in Balen, en dat niet toevallig op de nationale Dag van de Academies. De Schemertocht van 16.30 uur wordt afgerond met een muzikale afsluiter op de parking van VC De Kruierie rond 18u15. Op zaterdag 23 februari wordt ook de tentoonstelling van de Academie voor Beeldende Kunsten geopend (om 13.30 uur) en de gaat de leerlingenvoordracht door van de laatstejaarsleerlingen van de Academie voor Muziek en Woord en de Muziekschool vzw, om 14 uur.