Laatste afwerking Steenweg op Leopoldsburg 30 januari 2018

Op de Steenweg op Leopoldsburg gaan vanaf deze week de laatste afwerkingen van start. Het gaat vooral over de aanleg van de opritten. In overleg met de aannemer zijn er ook nog ingrepen ingepland om weilanden beter af te wateren. De geplande duurtijd voor deze werken is drie weken. Meer info: dienst openbare werken (wegenwerken), tel. 014/74.40.70 of wegenwerken@balen.be. (EJM)