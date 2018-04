Kruiermuseum heropent deuren in gerestaureerd oud-gemeentehuis 21 april 2018

03u11 0

Erfgoed Balen presenteert zondag 22 april haar vernieuwde Kruiermuseum in de lokalen van het in 2016 volledig gerestaureerde oud-gemeentehuis in de Vaartstraat 29. Van 10 tot 18 uur kan het publiek er gratis kennismaken met het museum dat het leven toont in een Kempisch dorp rond 1930. "Het Kruiermuseum is werkelijk een schatkamer voor wie houdt van nostalgie. Het opende in 1994 de deuren en door de jaren heen bezorgden vele Balenaren ons nog vele waardevolle voorwerpen. Vorig jaar sloten we gedurende enkele maanden de deuren om de dorpswinkel, huiskamer, ziekenkamer en het klaslokaal een grondige opknapbeurt te geven. Onze medewerkers namen de ganse museumcollectie onder de loep. Op zondag 22 april, met Erfgoeddag, tonen we het resultaat aan het brede publiek.", zegt Bram Dierckx van Erfgoed Balen. De bezoekers van het vernieuwde Kruiermuseum kunnen tegelijk het gerestaureerde oud-gemeentehuis bewonderen. Het historische gebouw in het centrum van de gemeente is sinds de grondige restauratie meer dan ooit een bezoek waard.





Bristolcoureurs en kapellen

Erfgoed Balen wil de Bristol-rage die in Mol aan de gang is aan Balen niet laten voorbijgaan. Bram Dierckx: "De legendarische fietsen die door de gebroeders Huysmans in Mol gemaakt werden waren ook in Balen te zien. En tal van Balenaars begonnen een wielercarrière op een Bristol-fiets. We zochten en vonden in onze gemeente de coureurs die destijds op een Bristol reden en die Balense Bristolhelden zetten we in de spotlights. En er is meer. In samenwerking met enkele studentes lanceerden we 'Als kapellen vertellen', een educatief pakket en interactieve fietstocht met app. De Erfgoed-dag in Balen wordt mede georganiseerd door erfgoedcel k.ERF. (EJM)