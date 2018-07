Koppelviswedstrijd op vijver Geitenberg 19 juli 2018

02u49 0

Vissersclub vzw De Geitenberg en Mispo Balen (sportvereniging voor personen met beperking) organiseren volgend weekend de viswedstrijd Grote Prijs Hoeyberghs Mol. Zowel op zaterdag 21 juli als op zondag 22 juli wordt er gevist van 10 tot 20 uur. Er wordt gevist per koppel.





De deelnameprijs bedraagt 20 euro voor de 2 dagen samen. Visvijver De Geitenberg is gelegen in de Stevensvennenstraat in Balen-Wezel. (EJM)





Info: 014/81.04.10