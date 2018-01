Kooi torenvalken verpletterd in Olmense Zoo 19 januari 2018

Ook de Olmense Zoo heeft haar deel van de januaristorm moeten doorstaan. In de loop van de voormiddag donderde een grote boom in de buurt van de kooi va de torenvalken naar beneden. "De volledige kooi is verpletterd en de twee torenvalken die er zaten, een koppeltje, zijn gaan gaan vliegen", vertelt Els Verheyen. "We vrezen dat we ze niet meer gaan terug zien. Of ze ook kunnen overleven is nog maar af te wachten al hopen we natuurlijk van wel. Daarnaast waren er ook wel wat omheiningen die beschadigd zijn geraakt, maar voor de rest zijn de verblijven gespaard gebleven. Uiteraard zijn er nog wel heel wat takken en ook wat bomen in het berenbos gesneuveld." (VTT)