14 januari 2019

In de oude pastorij van Olmen (Pastorijstraat) gaan zondag 20 januari zes sessies door waarbij ouders samen met hun baby’s en peuters zingen, dansen en spelen op eenvoudige instrumenten, volledig in de leefwereld van het kind. inschrijven voor Kinderklanken kan in vrijetijdscentrum De Kruierie (Bevrijdingsstraat 1) of via het e-loket. Het aantal plaatsen is beperkt. Info: VC De Kruierie, tel. 014/74.50.40, dekruierie@balen.be.