Kinderkankerfonds krijgt cheque van 5.000 euro 17 april 2018

02u53 0

Na een zeer succesvolle editie van de ZooRun in de Olmense Zoo op zondag 4 maart konden de organisatoren De Pettige Pony's het mooie bedrag van 8.000 euro verdelen. "We zijn blij dat we zoveel geld kunnen verdelen onder vier instanties: 5.000 euro aan het kinderkankerfonds, 1.000 euro aan het ontwikkelingsproject van broeder René in Bukavu en 1.000 euro aan Klavertje 4 de vrije basisschool in Olmen.





(EJM)