Kinderfestival Bengelpop na 4 dagen uitverkocht Redactie

12 november 2018

08u39 0

De inschrijvingen voor de 17de editie van Bengelpop lopen amper 4 dagen en het maximum aantal is al bereikt. Bengelpop is een kinderfestival voor leerlingen van het eerste en tweede leerjaar dat volgend jaar doorgaat op dinsdag 25 juni in Recreatie- en Natuurpark Keiheuvel in Balen. Op geen tijd stonden 6.000 kinderen geregistreerd om er bij te zijn. Zoals de traditie het wil komen kinderen uit lagere scholen uit de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant naar Bengelpop afgezakt om het schooljaar op een onvergetelijke manier af te sluiten. In het verleden was de limiet vastgesteld op 4.000 kinderen en daarna verhoogd naar 5.000. Maar gezien de steeds groeiende belangstelling in 2017 en 2018 heeft de organisatie haar terrein nogmaals herschikt en extra animaties voorzien. Zo blijft het niet alleen veilig, maar ook aangenaam en niet té mega voor deze doelgroep.

Scholen die nog interesse hebben om naar Bengelpop te komen, mogen zich nog zeker aanmelden via de inschrijvingsmodule van de website www.bengelpop.be. Zij komen zo op een wachtlijst terecht en krijgen bericht als er scholen moesten afhaken. Bengelpop is een organisatie van vzw Keiheuvel in samenwerking met partnerschool De Puzzel Gerheide - ’t Graantje. Zij kunnen daarbij rekenen op de volle steun van het gemeentebestuur van Balen. Info: www.bengelpop.be, e-mail info@bengelpop.be, tel. 014/81.03.01. (EJM)