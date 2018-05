Kinderen zoeken nieuwe straatnamen 02 mei 2018

Op de Savelberg in Rijsberg worden binnenkort twee nieuwe straten aangelegd. Erfgoed Balen roept alle kinderen tot de leeftijd van 14 jaar op om een straatnaam te verzinnen die te maken heeft met zavel, het gele zand dat er veel voorkomt, met duinen of met een heuvelrug. Wie daar voorstellen voor heeft, stuurt zijn of haar voorstel uiterlijk 31 mei door aan erfgoed@balen.be. Wie een idee indient, maakt kans op een leuke verrassing. (EJM)