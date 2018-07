Kinderen en ouders nieuwe school maken kennis 23 juli 2018

02u25 0

De kinderen die vanaf 3 september school zullen lopen in de nieuwe Balense school MondoMio Junior Academy maakten gisteren samen met hun ouders kennis met mekaar. Directrice Debbie Goudriaan verwelkomde hen op de parking van de voormalige taverne De Gagel aan de Steegsebaan 187 in Balen. "De teller van het aantal ingeschreven kleuters en leerlingen staat op 67. De volgende weken brengen we de lokalen en buitenaccommodaties in orde tegen de start van het schooljaar. MondoMio is een vrije non-conformistische basisschool. Wat anders dan andere scholen: we zullen uniformen dragen, we starten op flexibele uren, we werken in groepen van 12 kinderen over de leeftijden heen. Het enthousiasme bij de kinderen, ouders én lerarenkorps is erg groot", zegt directrice Goudriaan. Een aantal buurtbewoners legde enkele weken geleden een petitie neer tegen de komst van de school in de Steegstraat. Het schepencollege is niet tegen de komst van een extra school in Balen maar uitte wel zijn bezorgdheid over de termijn van 8 maanden waarover de tijdelijke vergunning van de school loopt . (EJM)