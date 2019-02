Kindercarnaval met Disco Zwanzibar Jean Eykmans

25 februari 2019

Carnavalpartij Germeer heeft een goed gevuld kindercarnavalprogramma samengesteld. Op zondag 3 maart zijn de kinderen aan het voetbalterrein in de Heistraat in Olmen welkom vanaf 14 uur. Daar zorgt Discobar Zwanzibar voor de nodige ambiance. Om 16.30 uur begint de traditionele hanekap voor kinderen geboren tussen 2004 en 2007. Inschrijven kan vanaf 16 uur. Uiteraard zijn ook de ouders en grootouders welkom om te komen supporteren. Tussendoor zijn er ook tal van kinderspelen.

Op maandag 4 maart gaat aan het terrein in de Heistraat om 15.30 uur de hanekap voor de volwassen leden van de partij van start. Ook die namiddag zijn er kinderspelen. Om 20 uur begint in de kantine een groot carnavalbal met optredens van Paul Severs, Yves Segers en John Coenen, en DJ Jan Dens. Op dinsdag 4 maart is er een afsluitende carnavalfuif met DJ Django. Bij alle activiteiten is de inkom gratis.