Kienavond voor De Schakel 08 februari 2018

De Vriendenkring van vzw De Schakel organiseert op vrijdag 9 februari een kienavond in de refeter van basisschool Het Klepperke GO in de Boudewijnlaan 15. De deuren openen om 19 uur, het kienen om mooie prijzen begint om 20 uur. (EJM)