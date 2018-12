Kerstverlichting staat op... parkeerplaats voor mindervaliden Wouter Demuynck

24 december 2018

Een ietwat vreemd zicht op de Olmense Markt in Olmen (Balen), waar kerstverlichting in de vorm van een kerstboom op een parkeerplaats voor mindervaliden staat. Volgens burgemeester Johan Leysen (CD&V) zorgt dat echter allerminst voor een tekort aan parkeerplaatsen voor mindervaliden.

“Ik kan me voorstellen dat dat op het eerste gezicht wat vreemd overkomt, maar op die plek is er een hele parkeerstrook voor mindervaliden met meerdere parkeerplaatsen en ook aan de kerk zijn er dergelijke parkeerplaatsen. We hebben de verlichting ook vooraan op de Markt geplaatst omdat dat meer sfeer schept dan als het achteraan staat. Ik heb al eens de opmerking gekregen dat er zeker genoeg parkeerplaatsen voor mindervaliden zijn, dus het is niet zo dat hierdoor alle parkeerplaatsen voor hen sneuvelen en dat er een tekort zal zijn. Een tekort zou uiteraard absoluut niet mogen, maar ik heb nog geen melding gekregen dat er een tekort zou zijn. Als er effectief te weinig parkeerplaatsen zijn, dan lossen we dat uiteraard op door een andere locatie te zoeken.”