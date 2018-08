Kennis maken met Keimannetjes 03 augustus 2018

In recreatiedomein Keiheuvel kan men zondag 5 augustus kennis maken met de Keimannetjes. Tussen 9 en 15 uur kan de start genomen worden van een plezante gezinswandeling. De wandeling over 5 kilometer is een zoektocht met doe-opdrachten voor gezinnen met kinderen. Er kan ook een wandeling van 11,5 km gedaan worden in het bosrijke Keiheuvel-gebied. De deelnameprijs bedraagt 3 euro waarvoor de deelnemers een consumptie en een proevertje krijgen. De organisatie is in handen van VVV Balen en de dienst toerisme. Recreatiedomein Keiheuvel ligt in de 17de Esc. Licht Vliegwezenlaan. (EJM)