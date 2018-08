Keiheuvelwandeling is Wandeling van het Jaar 29 augustus 2018

Het Antwerps provinciebestuur roept de Keiheuvelwandeling uit tot Wandeling van het Jaar. De Keiheuvelwandeling werd door wandelaars als beste wandeling gekozen uit vijf wandelingen. Naast de Balense Keiheuvelwandeling maakten wandelingen in Niel, Oud-Turnhout, Retie en Westerlo kans. 3.200 wandelaars stemden en 1.075 onder hen kozen voor de Keiheuvelwandeling. Initiatiefnemer VVV Balen vzw ontvangt 1.000 euro om, samen met de gemeentelijke dienst toerisme, verder te investeren in het traject en het wandeltoerisme. Voor de gemeente Balen is het de tweede keer dat er een wandeling op haar grondgebied verkozen wordt tot Wandeling van het Jaar. In 2012, bij de eerste verkiezing, was de hoogste eer weggelegd voor de Schepswandeling. "Wij willen de vele wandelaars bedanken die voor onze wandeling gestemd hebben. Ook VVV Balen vzw en onze dienst toerisme, die de wandeling hebben ingediend, verdienen alle lof voor hun inspanningen voor het wandeltoerisme in onze gemeente.





Drassig natuurgebied

Je kan uren vertoeven en genieten van zowel de droge landduinen van de Keiheuvel als van het drassige natuurgebied van De Most. Dit mooie contrast van onze diverse natuur valt perfect samen in deze wandeling", aldus Balens schepen van toerisme Vincent Kolen (sp.a).





De Keiheuvelwandeling vertrekt en komt aan in recreatie- en natuurpark Keiheuvel. Ze is 11,6 kilometer lang, een verkorte lus is 5 kilometer lang. De wandelaars dienen genummerde rood-witte bordjes van de Kempense Landduinen te volgen. Onderweg zijn hangmatophangers geplaatst. De hangmatten kunnen aan 2 euro gehuurd worden in recreatie- en natuurpark Keiheuvel en in vrijetijdscentrum De Kruierie. (EJM)