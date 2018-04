Keiheuvel maakt kans op 'Wandeling van het jaar' 07 april 2018

De Keiheuvelwandeling is één van de vijf natuurtochten die door Toerisme Provincie Antwerpen genomineerd zijn als 'Wandeling van het jaar'. De nominatie door TPA gebeurde op basis van landschap, beleving, randinfrastructuur en bewegwijzering. Naast de Keiheuvelwandeling nomineerde TPA wandelingen in Niel, Oud-Turnhout, Retie en Westerlo. Het publiek kan stemmen tot en met 15 augustus. Op de gemeentelijke website staat daarvoor een link. De Keiheuvelwandeling vertrekt op de parking van het bekende recreatiedomein Keiheuvel. Op het 11,6 km lange traject (ook in te korten tot 5 km) ontdekt men via het wandelnetwerk Kempense Landduinen de mooiste plekjes van natuurgebied De Most-Keiheuvel. (EJM)