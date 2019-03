Kapsalon Hairswitch vriendelijkste handelszaak in Balen Jean Eykmans

14 maart 2019

Kapsalon Hairswitch van Jolien Aubroeck in Straal 23 in Olmen werd door Handelsgids.be bekroond tot Vriendelijkste Handelaar van de gemeente Balen in 2018. De prijsuitreiking ging door in het Casino van Beringen waar genomineerde handelaars uit 15 gemeenten verzamelden.

Handelsgids.be wijst de prijzen in deze wedstrijd toe op basis van de uitgebrachte stemmen op deelnemingsformulieren in de deelnemende zaken. “En mijn zaak kreeg in Balen de meeste stemmen en zodoende krijg ik de prijs van Vriendelijkste Handelszaak van Balen. Ik studeerde in 2009 af aan het Sint-Lutgardisinstituut in Mol en begon mijn zaak in bijberoep. Sinds 2 jaar is het mijn voltijds beroep. Ik volgde ondertussen een bijscholing tot visagiste zodat ik ook make-up mag aanbrengen bij mijn klanten.”, zegt de 28-jarige Olmense Jolien Aubroeck.

Jolien:”Begin volgend jaar breng ik mijn kapsalon Hairswitch over naar de Meerhoutsebaan. Daar zijn nu grote wegenwerken bezig maar eens die achter de rug dan kan de verhuis beginnen. We mikken op januari 2020.”

Als beloning voor de eerste prijs ontvangt Jolien een mooie trofee en een reclamebudget ter waarde van 600 euro. De andere Balense handelszaken die in de prijzen vielen zijn: De Passage (broodjeszaak), Frituur ‘t Enneke, Auto’s Maes en Sexy-Toys.