Juwelen uit woning gestolen JVN

17 december 2018

Dieven hebben ingebroken in een woning aan Leeuwerikheide in Balen. De bewoners van het huis ontdekten zondagavond rond 20.15 uur dat de achterdeur open was gebroken. De daders doorzochten de woning en gingen aan de haal met juwelen.