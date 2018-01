Johan Leysen (CD&V) doet gooi naar vierde sjerp 22 januari 2018

Tijdens haar nieuwjaarsreceptie in het parochiecentrum in Balen-Centrum maakte CD&V-Balen-voorzitter Richard Vermeulen bekend dat Johan Leysen op kop van de kandidatenlijst zal staan bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Leysen is aan het einde van zijn derde ambtstermijn als burgemeester. Het CD&V-bestuur kon hem overtuigen voor zijn vierde sjerp te gaan. Nationaal CD&V-voorzitter Wouter Beke, hield een gelegenheidstoespraak. Daarnaast waren ook Servais Verherstraeten, Ward Kennis, Griet Smaers en Paul Rotthier aanwezig. "Omdat Johan reeds dertig jaar actief is in de Balense politie, twaalf jaar als raadslid en achttien als burgemeester, hadden we voor hem en zijn vrouw Conny een speciale viering in petto", zei voorzitter Richard Vermeulen.





De rest van de lijst maakt CD&V over twee maanden bekend. Onderhandelingen met tal van nieuwkomers en jongeren verlopen naar verluidt zeer hoopgevend. (EJM)