Joe-ijsje welkome verfrissing op heetste dag van het jaar 28 juli 2018

02u40 0 Balen De Joe-ijskar hield gisteren halt in Olmen. Op de heetste dag van het jaar werden de werknemers van Tom en Rudi Amusementstoestellen/Take 5 and Play in de Veldstraat getrakteerd op een deugddoend en verfrissend ijsje.

Ook familieleden van de zes werknemers en buren genoten mee van de Joe-traktatie.





Tom Verluyten en Rudi Maes gaven hun vaste job op om hun firma uit de grond te stampen. "Wij verkopen en verhuren tafelvoetbalspelen, flipperkasten, darts, arcade games en pooltafels", zegt Tom Verluyten. Take5 and Play bereikt momenteel heel België en een deel van Nederland.





Van 12 tot 13 uur werden op radiozender Joe in het programma Out of Office plaatjes gedraaid op verzoek van de werknemers. "En ons feestje gaat ook straks nog door. We maken er een teamevent van en we genieten straks samen van een barbecue", zegt Rudi Maes. (EJM)