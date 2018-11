Jana Jansen wint eerste Junior Gelate Festival Challenge Kristof Baelus

19u04 0 Balen Jana Jansen (19) uit Balen zit in haar 7de jaar Banketbakkerij en Chocoladebewerking in Kogeka Geel. Ze werd de allereerste Junior Kampioen ‘ijs bereiden’ met haar eigen creatie Pecan Caramel-ijs.

Na het Belgisch kampioenschap voor professionelen dat gewonnen werd door Rob Proost uit Lichtaart mochten studenten uit het hele land hun kans wagen. Het was de eerste keer dat de organisator Carpigiani Ambachtelijk Benelux de Junior Gelato festival challenge organiseerde.

“Ik heb heel hard moeten oefenen, ik wist op voorhand ook niet goed wat me te wachten stond. Er waren veel mooie en lekkere creaties, het was dus heel spanndend. Ik had niet verwacht dat ik zou winnen.” zegt Jana Jansen.

Haar overwinning heeft volgens Jana ook te maken met de goede begeleiding van haar leerkracht. Op zijn voorstel heeft Jana deelgenomen aan de wedstrijd. Na deze overwinning wil Jana zeker nog meer met ijs gaan werken. Op welke manier is voor haar nog niet duidelijk. Wel wil ze graag werken met een combinatie van bijvoorbeeld ijs maken en chocolade creaties.