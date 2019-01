Jana (19) wint WK linedance in Amerika: “Op mijn zevende begonnen dankzij mijn grootmoeder” Kristof Baelus

09 januari 2019

14u09 1 Balen Jana Bogaerts (19) uit Balen is wereldkampioen linedance bij de gevorderden. Als ze nog één wedstrijd wint, komt ze in de hoogste reeks terecht. Ze kreeg de linedancemicrobe te pakken van haar grootmoeder. “Maar na een zware heupoperatie in 2017 heb ik een jaar niet kunnen dansen.”

Hoewel linedance in ons land weinig bekend is, worden wereldwijd, en dan vooral in bakermat Amerika, wedstrijden georganiseerd.

Al van haar zevende doet Jana, door haar grootmoeder, zelf aan linedance. Samen met haar oma ging ze naar countrybals, waar Jana werd opgemerkt door een wedstrijddanser. “Hij vroeg me of ik eens een wedstrijdtraining wilde bijwonen”, zegt Jana. “Na enige aarzeling heb ik dit dan ook gedaan. Hij was nadien drie jaar lang mijn trainer.”

Linedance wordt vooral beoefend door ouderen, al komt daar wel verandering in, vertelt Jana. “Sinds mijn achttiende kom ik steeds meer tegenstanders tegen van mijn leeftijd”, zegt Jana.

Jana is momenteel aangesloten bij de dansclub Style & Perfection, waar ze wordt getraind door Stephanie Smeers, die al een aantal wereldtitels op zak heeft. Ook Jana zelf mag best fier zijn op haar palmares, zo werd ze in twee andere categoriëen al wereldkampioen en won ze eveneens het Benelux- en Europees kampioenschap.

Nashville

Dit jaar werd Jana wereldkampioen in Nashville, Tennessee, de countryhoofdstad van de wereld, waar het kampioenschap plaatsvond van 31 december tot 6 januari.

“Het was een onbeschrijfelijk gevoel, je eerste wereldtitel behalen was super, maar dat voor de derde keer kunnen behalen in zo’n hoge divisie is fantastisch”, zegt Jana.

“Omdat de combinatie met de hogeschool zeer zwaar is, heb ik vorig jaar zelfs even aan stoppen gedacht. Ik train nu 10 uur per week, maar dankzij de steun van mijn ouders, familie en mijn trainster heb ik toch volgehouden.”

Operatie

In 2017 onderging Jana een zeer zware heupoperatie, waardoor ze een jaar niet heeft kunnen dansen. Het was daardoor nog een groot vraagteken of ze ooit nog hetzelfde niveau zou kunnen bereiken.

“Ik heb zeer hard moeten trainen om deze droom te kunnen waarmaken”, zegt Jana. “Nu het gelukt is, hoop ik hier later mijn beroep van te kunnen maken. Momenteel train ik mijn nichtje Yuna (6) en mijn tante Kelly (39), zodat zij binnenkort ook kunnen deelnemen aan de wedstrijden.”

Omdat linedance geen erkende topsport is, moeten de dansers zelf hun sponsoring voorzien. Omdat de buitenlandse wedstrijden, hotels en vluchten zeer veel geld kosten, organiseren Jana en haar stiefbroer, die wielrenner is bij de junioren op 16 februari een eetdag in de eetzaal van Rozenberg in Mol.