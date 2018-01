Jamsessie in Hans' Place 02u33 0

Carnavalvereniging Geel-Blauw organiseert op zondag 14 januari van 21 uur tot middernacht een jamsessie. Deze "Joarlijkse Jam" is ondertussen een traditie geworden in de aanloop naar de grote carnavalweek in Olmen. De jamsessie gaat door in Café Hans' Place, de cafetaria van de sporthal in de Schoolstraat in Olmen. De toegang is gratis. Tijdens deze gezellige en muzikale avond treden vooral lokale muzikanten op die anders zelden of nooit op een podium staan maar best wel muzikaal talent hebben. Iedereen die een instrument kan bespelen is van harte welkom om het beste van zichzelf te geven op muzikaal vlak. (EJM)