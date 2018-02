Inzameldagen voor foto's sportverenigingen 28 februari 2018

Tijdens de Jaarmarkttentoonstelling van 4 tot en met 7 maart in de pastorij van Olmen zamelt de Olmense Vereniging voor Heemkunde en Geschiedenis foto's in over Olmense sportverenigingen. De foto's worden ter plaatse ingescand en kunnen door de eigenaars meteen mee naar huis genomen worden. De Olmense heemkundige kring wil op die manier haar archief uitbreiden. Wie de heemkundige kring wil contacteren kan bij hen terecht via tel. 014/30.38.32 of via erfgoedolmen@telenet.be. (EJM)