Inwoners ontdekken vernieuwd gemeentehuis 11 juni 2018

02u31 0

Honderden inwoners hebben zaterdag het vernieuwde gemeentehuis op de Vredelaan ontdekt. Het 40 jaar oude gebouw onderging een grondige make-over die 16 maanden duurde. Ook het voormalige politiekantoor is in het vernieuwde gemeentehuis verwerkt. Klantvriendelijkheid krijgt prioriteit. Via een centrale infobalie en een klantenbegeleidingssysteem komt een bezoeker direct bij de juiste dienst en persoon terecht. De bezoekers werden zaterdag in kleine groepjes rondgeleid in het gebouw.





(EJM)