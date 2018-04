Instrumenten uitproberen bij Sinfonia 28 april 2018

De jeugdafdeling van Harmonie Sinfonia Muziekvereniging Muzikalo vzw organiseert twee instrumentennamiddagen. In de tuin van de pastorij in de Pastorijstraat 1 in Olmen geeft het jeugdbestuur kinderen gratis de kans om instrumenten uit te proberen. En dat vandaag en op dinsdag 1 mei, telkens van 13 tot 17 uur. Kinderen die er aan denken om binnenkort een instrument te gaan bespelen, kinderen die momenteel notenleer volgen en volgend schooljaar een instrument kiezen, of kinderen die gewoon graag eens een instrument willen bespelen, zij kunnen die dagen bij Sinfonia terecht. Voor de ouders wordt een gezellig terras voorzien. Vanavond is er ook een barbecue. Info: jeugdbestuur Harmonie Sinfonia, Cedric Smeyers, tel. 0471/22.15.58. (EJM)