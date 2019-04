Inbrekers stelen geld uit woning Jef Van Nooten

11 april 2019

13u53 0

Dieven zijn woensdag een woning in de Spoorwegstraat in Balen binnen gedrongen. De bewoners stelden woensdagavond rond 18.20 uur vast dat er dieven in huis waren geweest. De daders gingen aan de haal met een kleine som geld.