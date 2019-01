Inbrekers stelen geld en juwelen JVN

28 januari 2019

Dieven zijn een woning in de Molenstraat in Balen binnen gedrongen. De bewoners ontdekten zondagnamiddag rond 14.15 uur dat een venster was open gebroken. De daders maakten geld en juwelen buit. Ze zijn spoorloos.