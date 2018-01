Inbrekers slaan vijf keer toe in één nacht 02u47 0

Dieven zijn donderdagavond en -nacht langs geweest op minstens vijf plaatsen in Balen. De politie kreeg rond 22 uur een eerste melding. Aan Langvennen hadden indringers de deur van een schuur geforceerd. Ze konden er alleen een lamp buit maken. Vrijdagochtend werd een woninginbraak vastgesteld aan Ongelberg. Het is niet duidelijk wat hier werd gestolen. Rond 11 uur werd een inbraak vastgesteld in een kantine in de Kaaplasstraat. Indringers braken een deur open, maar ook deze buit is niet gekend. Een half uur later stelden leden van de hondenclub aan Ossenberg een inbraak vast. De dieven gingen hier aan de haal met geld. Tot slot werd ook bij het Chirolokaal aan Hulsen een inbraak opgemerkt, maar hier werd op het eerste gezicht niets gestolen.





De inbraken zijn vermoedelijk het werk van dezelfde daders. (JVN)