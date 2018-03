Huiszoeking in onderzoek naar Hells Angels 08 maart 2018

02u27 0 Balen In het onderzoek naar de Hells Angels is de federale politie dinsdagavond ook een woning in Balen binnen gevallen. "Maar bij ons zijn er nooit problemen geweest met motorbendes", verzekert burgemeester Johan Leysen.

De federale politie viel dinsdagavond niet alleen de clubhuizen van de Hells Angels in Lanaken en Genk binnen. Ook elders in het land werden huiszoekingen uitgevoerd. Eén van die huiszoekingen vond plaats in Balen. "Maar op ons grondgebied is er zeker geen clubhuis of 'chapter'", benadrukt burgemeester Johan Leysen. "In onze gemeente hebben zich ook nog nooit problemen voorgedaan met motorbendes. In buurgemeente Leopoldsburg is ooit wel een chapter van de Hells Angels geweest, maar ik weet niet eens of die nog bestaat."





De huiszoeking die in Balen werd uitgevoerd, kwam er omdat een berucht lid van de Hells Angels afkomstig is van Balen. "Maar hij is uiteindelijk in Limburg opgepakt. In onze gemeente zijn er geen arrestaties gebeurd", besluit burgemeester Leysen. Tijdens de verschillende huiszoekingen werd naast drugs ook een arsenaal aan wapens gevonden, waaronder een raketlanceerder. Het is niet duidelijk of ook bij de huiszoeking in Balen drugs of wapens in beslag zijn genomen. (JVN)